Fener Ol kampanyasına destek artıyor

Mali anlamda sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe Yönetimi, taraftarından destek istediği Fener Ol projesini başlattı.

Başkan Ali Koç'un başlattığı Fener Ol kampanyası, hızlı bir başlangıç yaptı.

Fener Ol kampanyası başladı - VİDEO

2 MİLYON TL BAĞIŞ YAPILDI

Ali Koç'un FB TV'deki konuşmasının ardından dün gün içerisinde iyi bir rakama ulaşıldı.

Başkan Ali Koç, tarihi kampanyayı resmen başlatırken hedefin, geniş bir katılım sağlayıp 31 Mayıs’a kadar en az 380 milyon TL toplamak olduğu ifade edildi.

Kampanya başladığından itibaren rakamın 2 milyon TL civarı olduğu konuşuluyor. Bu rakam ilerleyen saatlerde sürekli artış gösteriyor.