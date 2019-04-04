Fener Ol kampanyasına futbolculardan destek

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde "kulübün kurtuluş mücadelesi" olarak görülen 'Fener Ol' kampanyası start alıyor.

Maddi anlamda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli takımın, UEFA ile ilişkilerini sağlamlaştırmak, Avrupa kupalarına gidebilmek ve kulübün borcunu azaltmak için başlattığı kampanyaya futbolcuların da destek olacağı belirtildi.

HEDEF EN AZ 380 MİLYON TL TOPLAMAK

Kulübe bağış toplayarak ilk etapta UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) şartlarını karşılamak ve takıma yapılacak oyuncu takviyelerinde maddi anlamda destek sağlaması hedeflenen projede hedef, yüksek katılım ile 31 Mayıs'a kadar en az 380 milyon TL toplamak.

BAZI FUTBOLCULAR MAAŞININ YÜZDE 10'UNU HİBE EDECEK

Başkan Ali Koç'un FBTV'den yapacağı açıklama ile başlayacak kampanyaya sarı-lacivertli bazı futbolcular da destek verecek. 'Fener Ol' kampanyasında taşın altına elini koyacak olan sarı-lacivertli futbolcular, aylık maaşlarının yüzde 10'u kadarını bağışlayarak katkı sağlayacaklar.