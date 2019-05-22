Fener Ol kampanyasında toplanan para

Ali Koç'un ekonomik durumu düzeltmek amacıyla 4 Nisan 2019'da başlattığı yardım kampanyasında ulaşılan rakam 34 milyon 500 bin euro oldu.

UEFA ile yapılan anlaşma gereği 31 Mayıs'a kadar 65 milyon euro toplaması gereken sarı-lacivertliler, kalan 10 günde yaklaşık 31 milyon euro daha toplamak zorunda.

47 günde 34.5 milyon euro toplanan kampanyada son rakam 31 Mayıs'taki Mali Genel Kurulda açıklanacak.

YENİDEN YARDIM GECESİ DÜZENLENECEK

FB TV'de 2 gün boyunca yapılan kampanyadan ciddi bir gelir elde eden sarı-lacivertliler kalan 10 gün içinde 1 gece daha düzenleyecek.

2 günlük forma satışı ve SMS'lerle ile 57 milyon TL toplandı. 123 bin forma satılırken, 950 bin SMS atıldı. 1 formanın bedeli 300 TL, 1 SMS ise 20 TL.

Son kez düzenlenecek gecenin birkaç televizyonda ortak olarak yayınlanacağı ve sarı-lacivertlilerin bu yapılacak gece ile birlikte hedeflenen rakama ulaşacağı ifade ediliyor.

Ali Koç'un bizzat bazı iş adamları ile Fener ol kampanyası için görüşmeler yaptığı da öğrenildi.