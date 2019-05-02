Fener Ol kampanyasından toplanan para

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, sarı-lacivertli ekibi içinde bulunduğu ekonomik zorluktan çıkarmak için hayata geçirdiği "Fener Ol" kampanyasına şimdiye kadar 450 bin kişi katıldı.

15 MİLYON EURO TOPLANDI

UEFA ile yapılan anlaşma gereği 31 Mayıs'a kadar 65 milyon euro toplamak zorunda olan sarı-lacivertliler, kampanya kapsamında şimdiye kadar 15 milyon euro gelir elde etti.

Bu yardımların yanı sıra FB TV'de önümüzdeki günlerde Fenerbahçeli ünlü isimlerin katılacağı bir program yapılacak. Düzenlenecek bu gecede ünlü isimler hem bağış yapacak hem de yardım toplayacak.

Yardım gecesiyle kampanyaya hız verecek olan sarı-lacivertlilerin ay sonuna kadar hedeflenen rakam olan 65 milyon euroyu toplaması bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin topladığı 15 milyon euroya, 10 bin TL'nin üzerindeki bağışların henüz dahil edilmediği aktarıldı.