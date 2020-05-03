Fenerbahçe, 113 yaşında

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada; "Kulübümüzün kuruluşunun 113., istiklal savaşımızın lideri ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaretinin 102. yıl dönümü kutlu olsun.'' ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamanın devamı şu şekilde:

''Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de yaptığı ziyareti kuruluş günü olarak benimseyen kulübümüz, 113 yıldır sporun her dalında iddiasını sürdürdü, şampiyonluklar, kupalar kazandı. Asırlık çınar Fenerbahçe Spor Kulübü, 113 yıldır dimdik ayakta ve taraftarının desteğiyle ayakta kalmaya devam edecek. Fenerbahçe sen çok yaşa!''