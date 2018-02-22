Fenerbahçe 19'luk Barış'ı alıyor

Fenerbahçe bu sezon genç oyunculara geçmiş yıllara oranla çok daha fazla önem veriyor.

BU SEZON 11 GOL ATTI

Sarı-lacivertli ekip daha önce Andreas Kilit, Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç, Eljif Elmas, Oğuzhan Can gibi genç oyuncuları kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'de bu kez hedef Almanya'da Paderborn takımında forma giyen Sergio Barış Gucciardo. 19 yaşındaki Türk asıllı oyuncu Bundesliga Gençler Ligi'nde bu sezon 11 gol attı.

Fenerbahçe, sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Barış için kısa süre içinde temaslara başlayacak.