Ensonhaber.com'a dön

Fenerbahçe 19'luk Barış'ı alıyor

Bu sezon altyapıya yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, Paderborn forması giyen Türk asıllı oyuncu Sergio Barış Gucciardo transfer ediyor.

Yorum Yap

Fenerbahçe bu sezon genç oyunculara geçmiş yıllara oranla çok daha fazla önem veriyor.

BU SEZON 11 GOL ATTI

Sarı-lacivertli ekip daha önce  Andreas Kilit, Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç, Eljif Elmas, Oğuzhan Can gibi genç oyuncuları kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'de bu kez hedef Almanya'da Paderborn takımında forma giyen Sergio Barış Gucciardo. 19 yaşındaki Türk asıllı oyuncu Bundesliga Gençler Ligi'nde bu sezon 11 gol attı.

Fenerbahçe, sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Barış için kısa süre içinde temaslara başlayacak. 

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM