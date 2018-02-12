Fenerbahçe 2010'dan sonra deplasmanda Başakşehir'i yendi

Sezonun ilk yarısındaki maçı sahasında 3-2 kaybeden Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 2-0 yenerek avantajı ele geçirdi. Sezon sonunda puan eşitliği durumunda Fenerbahçe, rakibinin önünde yer alacak.

FENERBAHÇE SERİYİ 20 MAÇA ÇIKARDI

Ligde 14 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise 6 karşılaşmada mağlup olmadı. Son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Süper Lig'de Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan sarı- lacivertli ekip, daha sonraki 20 resmi maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

2010'DAN SONRA İLK KEZ

Fenerbahçe, Başakşehir'i deplasmanda 2010 yılından sonra ilk kez yendi. Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler, rakibi karşısında ligdeki son deplasman galibiyetini 27 Kasım 2010'da 1-0'lık skorla almıştı. Bu karşılaşmadan sonra deplasmanda oynanan 5 müsabakada 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakibi karşısında uzun süreli galibiyet hasretini de dindirmiş oldu.

Fenerbahçe, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise ilk kez kazandı. Daha önce bu statta rakibi karşısında 4 maçta ikişer yenilgi ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, bu kötü istatistiğe de son verdi.

FERNANDAO 2 YIL SONRA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Fernandao, Süper Lig'de 2 yıl sonra bir maçta 2 gol birden attı. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de 100. maçında iyi bir performans ortaya koydu. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın 32 ve 56. dakikalarında sahneye çıkarak Medipol Başakşehir filelerini havalandırdı.

Süper Lig'de en son 24 Ocak 2016'da Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği maçta 2 gol birden atan Fernandao, bu performansını 2 yıl sonra tekrarlayabildi. Bu sezon Süper Lig'de 7. maçını oynayan Brezilyalı futbolcu, gol sayısını 3'e yükseltti.