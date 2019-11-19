Fenerbahçe 3 futbolcunun sözleşmesini uzatmak istiyor

Fenerbahçe'de gündem, sezon sonunda kontratı bitecek olan futbolcular...

Geçtiğimiz günlerde Dirar'ın sözleşmesini uzatan sarı-lacivertlilerin; Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım'a da teklif yapacağı öğrenildi.

TOLGA: BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATARIM

Geçirdiği sakatlık nedeniyle geçtiğimiz sezon hiç oynayamayan Tolga Ciğerci, bu sene çıkışa geçti. Gösterdiği performansla kendisine güvenenleri pişman etmeyen 27 yaşındaki futbolcu, sözleşme yenilemeye dünden razı. "Boş sözleşmeye imza atarım." diyen Tolga'nın, gelecek sezon da takımda kalması bekleniyor.

OZAN'I İNGİLİZLER TAKİP EDİYOR

Alanyaspor'dan döndükten sonra eski formuna kavuşan Ozan Tufan'ı ise İngiliz ekipleri takip ediyor. İngiliz basını, Crystal Palace'ın 24 yaşındaki futbolcuya teklif yapacağını yazdı. Fenerbahçe'nin de takımda tutmak istediği Ozan'ın, nasıl bir karar vereceği merak konusu.

HASAN ALİ DE KALMAK İSTİYOR

Yönetimin kontratını uzatmak istediği bir diğer oyuncu ise Hasan Ali Kaldırım.

Son yıllarda ortaya koyduğu performansla kendisini taraftara kabul ettiren tecrübeli sol bekin de takımda kalmak istediği belirtildi.