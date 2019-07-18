Fenerbahçe, 3 transfer için kaynak buldu

Transfer yapmak için oyuncu satması gereken Fenerbahçe, aradığı kaynağı Elif Elmas'ı satarak sağlayacak.

Genç Makedon oyuncuyu bonuslarla birlikte 18 milyon euroya İtalyan kulübüne gönderecek olan sarı-lacivertliler, Kolarov, Gustavo ve Konoplyanka'yı transfer edecek.

3 YILDIZ İSİMDE SON DURUM

Kolarov'la anlaşan Fenerbahçe, Roma'nın bonservis bedeli istemesi üzerine bekleme kararı almıştı. Sarı-lacivertliler, Roma'yı ikna edemezse Elif'ten gelen paranın bir kısmını bu transferde kullanacak. Kolarov için ayrılacak bütçenin ise 3 milyon euro civarında olması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'ın olmazsa olmaz gözüyle baktığı Luiz Gustavo için 8 milyon euroyu gözden çıkardı. Yanal'ın, "Bize seviye atlatır" dediği Brezilyalı orta saha için Marsilya ile pazarlıklar sürüyor.

Konoplyanka, kanat bölgesindeki açığı kapatacak futbolcu olarak görülüyor. Ukraynalı isim için görüşmelerini sürdüren Fransız Sportif Direktör Comolli, 4-5 milyon euro civarında bir rakama 29 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertli formayı giydirmeyi hedefliyor.