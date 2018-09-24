Fenerbahçe 4. kez Zadar Turnuvasını kazandı

Fenerbahçe yönetimi: Sözleşmemiz var ama bir mecburiyetimiz yok

1 Lugano Fenerbahçe'yi ziyaret etti 2006-2011 yıllarında sarı lacivertli formayı giyen Uruguaylı Diego Lugano, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile eski takım arkadaşlarını ziyaret etti.

2 Genç güreşçi Arif Özen Dünya Şampiyonu Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Arif Özen, serbest stil 86 kiloda altın madalya kazandı.

3 Fatih Terim'in 'deplasman fobisi' isyanı Akhisarspor'a 3-0 yenilen G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim oyuncularını sert bir dille eleştirdi. Terim, "G.Saray'a gelmiş bir oyuncu deplasmandan çekiniyorsa, zaten burada işi yok" dedi.

4 Akhisar Galatasaray'a 3 attı Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor, Galatasaray'ı 3-0 yendi. Deplasmandaki kötü oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Trabzon'dan sonra Akhisar'dan da eli boş döndü.

5 Karius: İstanbul'da seviliyorum Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius, Alman Bild Gazetesi'ne özel bir röportaj verdi. Karius, Liverpool macerasından Türkiye'deki yaşantısına kadar önemli açıklamalarda bulundu.

6 Ljajic ve Benzia derbi için konuştu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni transferleri Ljajic ile Benzia derbi öncesi iddialı açıklamalar yaptı.

7 Gashi baraj kuran kaleciyi frikikten avladı ABD Major Lig'de Colombus'un Colorado'yu 2-1 yendiği maçta Coloradolu Gashi'nin frikikten attığı gol tartışma yarattı.

8 Beşiktaş derbisinde kale Volkan'ın Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik adamı Cocu, Beşiktaş derbisinde kaleyi Volkan Demirel'e emanet edecek.

9 Cihat Arslan'dan Kone esprisi: İnşallah hamile değildir Spor Toto 1. Lig'in 6'ncı haftasında konuk ettiği Boluspor'a 2-1 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, karşılaşmanın ardından ilginç bir açıklama yaptı.