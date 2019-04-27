Fenerbahçe 5. şampiyonluk peşinde

Voleybol erkeklerde 49. şampiyonun belli olacağı Efeler Ligi play-off final serisinde Arkas Spor'a karşı 2-0 önde olan Fenerbahçe, yarın İzmir'deki müsabakayı kazanması halinde 5. kez bu başarıya ulaşacak.

Toplam 3 galibiyet elde edecek ekibin şampiyon olacağı seride İstanbul'daki ilk 2 maçı kazanan Fenerbahçe, Arkas Spor karşısında 2-0 önde bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibiyle yarın saat 14.00'te Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynayacağı müsabakayı kazanması halinde, şampiyonluğa ulaşacak. Arkas Spor ise İzmir'de oynanacak kalan 3 maçı da kazanıp şampiyonluğu elde etmeye çalışacak.

Eczacıbaşı'nın 12 şampiyonluğu var

Eczacıbaşı'nın 12 şampiyonluğu bulunan ligde, Halkbank 9, Arkas Spor, Fenerbahçe ve Galatasaray dörder, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer kez sezonu zirvede tamamladı.

Lig tarihinde 4 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, daha önce 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında rakiplerini geride bırakmayı başarmıştı.

Arkas Spor ise 2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında şampiyon olmuştu.