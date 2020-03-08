Fenerbahçe, 6 haftadır kazanamıyor

Süper Lig'in ikinci devresinde üst üste alınan kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından oldukça uzaklaşan Fenerbahçe'ye, bir darbe de Denizlispor'dan geldi.

Kadıköy'de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, son dakikalarda gelen golle 1 puanı zor kurtardı.

LİDERLE PUAN FARKI 12'YE ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin lider Başakşehir'le arasındaki puan farkı 12'ye çıkmış oldu.

Süper Lig'de ilk devreyi 4. sırada kapatan Fenerbahçe, ikinci devreye de formda başlamıştı.

18. haftada Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, Başakşehir'i de 2-0 yenerek şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından biri olduğunu göstermişti.

Ancak 2-1'lik Trabzonspor mağlubiyetiyle her şey bir anda tersine döndü.

Ardından gelen Alanyaspor beraberliği ise sarı-lacivertli ekibe büyük yara verdi.

KADIKÖY MAĞLUBİYETİ ÇÖKÜŞÜ HIZLANDIRDI

Ligin alt sıralarındaki Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Sarı Kanaryalar, ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 yenildi ve Kadıköy'deki 20 yıllık yenilmezlik serisini kaybetti.

Galatasaray yenilgisiyle birlikte koltuğu sallanan teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor beraberliğinin ardından karşılıklı olarak takımla yollarını ayırdı ve kupada oynanan Trabzonspor maçında yönetim isteğiyle takımla son maçına çıktı.

Son olarak Denizlispor karşısında alınan 2-2'lik beraberlik, galibiyet özlemini 6 maça çıkardı.

17 YIL SONRA GELEN İLK SERİ

Fenerbahçe böylece 17 yıl sonra Süper Lig'de bu kadar uzun bir galibiyet alamama serisine imza atmış oldu.

Sarı-lacivertliler en son 2002-03 sezonunda üst üste 9 maçı kazanamamıştı.

Fenerbahçe 2002-03 sezonunda 22.hafta ile 30.hafta arasında tarih olarak 8.3.2002-3.5.2003 arasında üst üste 9 maçı kazananmış ligi de 40 puanla 6.sırada tamamlamıştı.

"FENERBAHÇE KAZANSAYDI, TOPARLANMA ŞANSI VARDI"

Öte yandan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de, Fenerbahçe-Denizlispor karşılaşması sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen maç sonunda "Fenerbahçe kazanmış olsaydı belki bir toparlama şansı vardı. Hala var ama, artık önümüzdeki sene. Bence "The End". Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme ihtimalini de bence çok kolay fikstürü olmasına rağmen kaybetti." yorumunda bulundu.

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe The End- İZLE