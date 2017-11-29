Fenerbahçe Adana Demirspor'a 6 attı

Fenerbahçe ile Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında karşı karşıya geldi.

F.BAHÇE İLK YARIDA 3 GOL ATTI

Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi Fenerbahçe, Mehmet Ekici ile ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. İlerleyen dakikalarda da ataklarını sıklaştıran sarı-lacivertliler ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Fenerbahçe'nin gollerini 23. dakikada Alper Potuk, 26. dakikada Janssen ve 45. dakikada Hasan Ali Kaldırım attı.

ALPER HAT-TRİCK YAPTI

Adana Demirspor karşısında fırtına gibi esen sarı-lacivertliler ikinci yarıya da golle başladı. Alper Potuk 52'de durumu 4-0 yaptı. 66. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Alper hat-trick yaptı ve takımını 5-0 öne geçirdi.

Maç bitti denilirken Ahmethan penaltı vuruşundan durumu 6-0 yaptı, bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi.

Fenerbahçe, Alper Potuk'un yıldızlaştığı maçta Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti.