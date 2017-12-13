Fenerbahçe Adana'da da farklı kazandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor ile Kadıköy'de oynadığı ilk maçı 6-0 kazanmıştı. İkinci maç için takımlar bu akşam Adana'da karşı karşıya geldi.

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Mücadelenin 24. dakikasında Fernandao ile öne geçen Fenerbahçe, 10 dakika içinde skorun eşitlenmesini engelleyemedi. 34 . dakikada sahneye çıkan Mendy Adana Demirspor adına filerleri havalandırdı.

İlk yarının bitimine 1 dakika kala bir kez daha Fernandao tabelayı değiştirdi. Brezilyalı golcü, 44. dakikada takımını deplasmanda tekrar öne geçirdi.

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İkinci yarıda da Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam etti.

57. dakikada Aatif Chahechouhe skoru 3-1'e getirdi.

Fenerbahçe'nin ilk üç golünün asistini yapan Valbuena perdeyi kapatan isim oldu. Hasan Ali Kaldırım'ın asistini iyi değerlendiren Valbuena, skoru tayin etti. 4-1