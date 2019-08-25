Fenerbahçe, Adil Rami'yle görüşüyor

Zanka'nın yanına bir stoper arayan Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Adil Rami'yi İstanbul'a davet etti. Sarı-lacivertliler oyuncunun bugün geleceğini ve önce sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu.

ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜNE GİRECEK

Geçtiğimiz günlerde Marsilya, Adil Rami'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Fransız basını bu ayrılığın nedeni olarak ise, Fransız oyuncunun bir televizyon programında çamur güreşi yaptığı esnada sakatlanmasını gösterdi.

Fenerbahçe, serbest oyuncu statüsünde olan 33 yaşındaki stoperi geniş çaplı bir sağlık kontrolünden geçirecek. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rami sağlık kontrolünden geçerse transfer görüşmeleri başlayacak.

Çamurda güreşen Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi - İZLE

Resmi siteden yapılan Adil Rami açıklaması şöyle:

"Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye’ye gelecektir.

Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."