Fenerbahçe, Afyon Belediyespor'u devirdi

Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 86-80 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, Stimac ile Lauvergne'in savunma ve hücumdaki etkili oyunuyla ilk periyodu 20-18 önde tamamladı.

İki takım da ikinci periyodun başlarında sayı bulmakta zorlandı. Konuk ekip, 15. dakikada Hrovat'ın üç sayılık isabetiyle mücadelede ilk kez öne geçti: 23-24. Zanna'nın pota altında bulduğu basketlere Melih Mahmutoğlu ve Sloukas'ın kaydettiği sayılarla cevap veren sarı-lacivertliler, devre arasına 36-35 üstün gitti.

Başa baş oyunun sürdüğü üçüncü çeyrekte Zanna'yı durdurmakta güçlük çeken Fenerbahçe, hücumda sorumluluk alan Sloukas'ın etkili performansıyla final periyoduna 63-59 önde girdi.

Son periyoda hızlı başlayan ev sahibi ekip, 33. dakikada Lauvergne'in basketiyle farkı 9 sayıya çıkardı: 68-59.

Afyon ekibi, Aldridge'in üst üste bulduğu sayılarla skora ortak olmaya çalışsa da Lauvergne'i pota altında etkili kullanan Fenerbahçe, mücadeleden 86-80 galip ayrıldı.

SLOUKAS'DAN 20 SAYI

Ev sahibi takımda Sloukas, 20 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Konuk ekipte Zanna'nın 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 5. galibiyetini aldı. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ise 4. yenilgisini yaşadı.