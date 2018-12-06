Fenerbahçe Akhisar deplasmanında eksik olacak

Lig tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'un konuğu olacak. 14 haftada 14 puan toplayan sarı-lacivertlilerde hedef Akhiasrspor maçını kazanarak küme düşme hattına inmemek. Zorlu deplasman öncesinde ise sakat oyunculardan haber geldi.

Kasımpaşa maçının 66. dakikasında sakatlanan ve sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilen Mathieu Valbuena, Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fransız yıldızın Erzurumspor maçına ise yetişme ihtimali bulunuyor.

Bu yaz Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra kadroya katılan ve sezon başından bu yana sakatlığı nedeniyle tedavi gören Tolga Ciğerci, ligin ikinci yarısında forma şansı verilmesi halinde görev yapabilecek. Tecrübeli futbolcunun sakatlığı için özel bir program uygulanıyor.

Akhisarspor maçında forma giyemeyecek olan diğer bir isim ise Alper. Milli futbolcunun Erzurumspor mücadelesinde maç kadrosuna alınabileceği, sahalara kesin dönüşünün ise Antalyaspor maçında olduğu kaydedildi.

Trabzonspor deplasmanında sakatlanan Andre Ayew de Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek. Ganalı oyuncu Erzurumspor maçında ise görev verilmesi halinde sahada olacak.