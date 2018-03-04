Fenerbahçe evinde Akhisar'a mağlup oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Akhisarspor ile karşılaştı.

AKHİSAR DEVREYE 2-0 ÖNDE GİRDİ

Yoğun yağış altında başlayan maçın ilk bölümleri beklendiği gibi geçti. Fenerbahçe'yi geride karşılayarak başlayan konuk takım hızlı çıkışlarla gol bulmaya çalıştı.

Gol için bastıran Fenerbahçe beklenmedik biçimde 14. dakikada yenik duruma düştü. Sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Serginho, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Golden sonra Fenerbahçe beraberlik için baskısını artırdı ancak golü bulan yine konuk Akhisar oldu. 35. dakikada sol kanatta aldığı topla ceza sahasına girerek son çizgiye inen Muğdat Çelik, topu penaltı noktası civarında uygun durumda bulunan Seleznov'a çıkardı. Ukraynalı oyuncunun bekletmeden vuruşunda top 2. kez ağlara gitti. İlk yarı Akhisarspor'un 2-0 üstünlüğüyle bitti.

İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI GOLLER OLDU

2. yarıya Fenerbahçe etkili başladı ve golü 56. dakikada buldu. Valbuena'nın ortasında Dirar indirdi, Giuliano kafayla yakın mesafeden bu sezonki 11. golüne imza atarak farkı bire indirdi. Ancak sarı lacivertlilerin bu sevinci uzun sürmedi.

59. dakikada Eray'ın Hasan Ali'den sıyrıldıktan sonra yaptığı ortada Larsson geriden gelerek iyi yükseldi ve farkı tekrar ikiye çıkaran isim oldu. 68. dakikada Fenerbahçe yine farkı bire indirdi. Mehmet Topal'la başlayan atakta Hasan Ali'nin pasında Aatıf ceza sahası içinde yaptığı güzel bir vuruşla sakoru 2-3'e getirdi.

AKHİSAR KAZANDI

Mücadele de bu skorla 3-2 sonra erdi. Bu sezon sahasında 2 kez kaybeden Fenerbahçe, 44 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.

Bu sezon Fenerbahçe'yi 2. kez yenen Ege ekibi, üstüste 4. galibiyetiyle puanını 33'e çıkardı.