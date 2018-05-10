Akhisarspor-Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Türkiye Kupası final mücadelesinde Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ı yarı finalde hükmen 3-0 yenerek adını finale yazdıran Fenerbahçe, Galatasaray'ı eleyen Akhisarspor'ı yenerek 4 yıl sonra kupayı müzesine götürmek istiyor. Okan Buruk yönetimindeki Akhisarspor'un hedefi ise tarihinde bir ilki yaşamak.
Saat 20:30'da başlayacak karşılaşmayı ATV canlı olarak yayınlayacak. Diyarbakır Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Alper, Giuliano, Aatıf, Soldado
TM Akhisarspor'un 11'i: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Aykut, Onur, Soner, Barbosa, Muğdat