Fenerbahçe-Akhisarspor maçı muhtemel 11'leri

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Ligde geride kalan 23 haftada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgiyle 44 puan toplayarak averajla Beşiktaş'ın ardından 4. sırada yer alan sarı-lacivertli takım, son 3 lig maçını gol yemeden kazanan ve 30 puanla 11. basamakta bulunan Akhisarspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında sezonun ilk yarısında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılan maçı yeşil-siyahlı ekip 1-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef Dirar, Giuliano, Valbuena, Fernandao

Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Eray, Muğdat, Soner, Larsson, Selezynov