Fenerbahçe-Akhisarspor maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş'ı yarı finalde hükmen 3-0 yenerek adını finale yazdıran Fenerbahçe, Galatasaray'ı eleyen Akhisarspor'ı yenerek 4 yıl sonra kupayı müzesine götürmek istiyor.
Okan Buruk yönetimindeki Akhisarspor'un hedefi ise tarihinde bir ilki yaşamak.
HANGİ KANALDA?
Saat 20:30'da başlayacak karşılaşmayı ATV canlı olarak yayınlayacak. Diyarbakır Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Volkan Demirel
Şener Özbayraklı
Roman Neustaedter
Martin Skrtel
Hasan Ali Kaldırım
Mehmet Topal
Josef de Souza
Alper Potuk
Aatıf Chahechouhe
Giuliano
roberto Soldado
Akhisarspor
Fatih Öztürk
Miguel Lopes
Mustafa Yumlu
Caner Osmanpaşa
Kadir Keleş
Daniel Larsson
Abdoul Sissoko
Soner Aydoğdu
Helder Barbosa
Onur Ayık
Muğdat Çelik