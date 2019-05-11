Fenerbahçe-Akhisarspor maçının muhtemel 11'leri

Kasımpaşa galibiyetiyle alt sıralardan kurtulan Fenerbahçe, Akhisarspor'u da mağlup ederek son haftalara rahat girmek istiyor.
Konuk ekip Akhisarspor ise maçı kaybetmesi durumunda küme düşecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Harun
Isla
Skrtel
Serdar
Hasan Ali
Jailson
Tolgay
Dirar
Eljif
Valbuena
Soldado
Akhisarspor
Fatih
Vrsajevic
Lopes
Caner
Güray
Zeki
Sissoko
Barbosa
Serginho
Manu
Cikalleshi