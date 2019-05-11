Fenerbahçe-Akhisarspor maçının muhtemel 11'leri

1 Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor UEFA'nın 2024 yılından itibaren Avrupa'da yeni turnuvalar başlatacağı öğrenildi. Buna göre artık Avrupa'da Lig 1, Lig 2 ve Lig 3 adında 3 ayrı turnuva düzenlenecek.

2 Fikret Orman: Oruçluyum sakin kalmaya çalışıyorum Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kürsüye çıktı. Orman, yaşanan tartışmalar üzerine "Oruçluyum sakin kalmaya çalışıyorum, germeyin beni" dedi.

3 Şenol Güneş yeni bir şampiyonluk hesabı yaptı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluğa olan inancını yitirmedi. Güneş, kalan maçları kazanmaları durumunda mutlu sona ulaşacaklarını söyledi.

4 Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na teklif F.Bahçe, Başakşehir'in 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu'nu transfer etmek istiyor. Emre'yi son 1 yıl daha oynatmak isteyen yönetimin gelecekteki hedefi ise yıldız futbolcuyu genel menajer yapmak.

5 Mkhitaryan Avrupa Ligi finalinde oynayamayacak Arsenal'in Ermeni futbolcusu Henrih Mhitaryan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkiler nedeniyle, Bakü'de oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finalinde forma giyemeyecek.

6 Ersun Yanal'ın Sinan Gümüş aşkı Ersun Yanal, adı Genoa'yla anılan Sinan Gümüş'ün İtalyanlara kaptırılmamasını istedi.

7 Ç.Rizespor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri Lider Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

8 Galatasaray Babel'le ön protokol imzaladı Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'le her konuda anlaşmaya vardı. Cimbom, lig biter bitmez Hollandalı futbolcunun transferini resmen duyuracak.

9 Slimani'nin yeni durağı Sporting Lizbon Portekiz basını, Sporting Lizbon'un Fenerbahçe'nin fiyasko transferi İslam Slimani için Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardığını yazdı.