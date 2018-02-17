Fenerbahçe, Alanyaspor'a 3 attı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligi'nin 22. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk etti.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve derbi öncesi ezeli rakibiyle puan farkını 3'e çıkardı.
GİULİANO 2, FERNANDAO 1 TANE ATTI
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Fenerbahçe'nin gollerini 20. dakikada Giuliano ve 27. dakikada Fernandao attı. İkinci yarıda da etkili bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler 60. dakikada Giuliano'nun penaltı golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
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HAFTAYA BEŞİKTAŞ DERBİSİ VAR
Fenerbahçe, haftaya Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler Alanyaspor galibiyetiyle Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 3'e çıkardı.