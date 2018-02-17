Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Başakşehir'i deplasmanda yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Alanyaspor maçını da kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını açmak istiyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Volkan
Isla
Neto
Neustadter
Hasan
Topal
Josef
Dirar
Giuliano
Aatıf
Fernandao
Alanyaspor
Remy
Gassama
Barış
Fofana
Tzavellas
N'Sakala
Taha
Efecan
Emre
Fernandez
Douglas