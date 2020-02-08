Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Trabzonspor'a yenilen Fenerbahçe, yeniden çıkış arıyor.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak, karşılaşmayı ise Ümit Öztürk yönetecek. Maç BeIN Sport'tan naklen yayınlanacak.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu cezası nedeniyle kadroda yok. Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak olan Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra Hasan Ali Kaldırım'ın durumu maç saatinde belli olacak.
Alanyaspor'da Lokman Gür ve Juanfran'ın uzun süreli sakatlıkları sürüyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Altay
Isla
Jailson
Serdar Aziz
Dirar
Luiz Gustavo
Ozan Tufan
Garry Rodrigues
Max Kruse
Tolga Ciğerci
Muriqi
Alanyaspor
Marafona
Baiano
Caulker
Welinton
N'Sakala
Ceyhun Gülselam
Siopis
Efecan Karaca
Bakasetas
Junior Fernandes
Papiss Cisse