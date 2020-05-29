Fenerbahçe, Aldin Türkeş'i istiyor

Koronavirüs salgınının ardından yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle transferde genç futbolculara yönelen Fenerbahçe'de, gelecek sezon sportif direktör olacak olan Emre Belözoğlu, kadro yapılanması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce Gölcükspor'dan 21 yaşındaki İsmail Yüksek'e imza attıran sarı-lacivertlilerin listesine bu kez bir başka isim girdi.

ALDİN TÜRKEŞ'İ İSTİYOR

Golcü arayışı içinde olan ve aynı zamanda kadrosuna genç yetenekleri katmak isteyen Kanarya, Luzern'nin 24 yaşındaki 1.93'lük forveti Aldin Türkeş'in peşine düştü.

BONSERVİSİ 800 BİN EURO

Emre Belözoğlu, Türkeş'in menajeri ile temasa geçmek için hiç vakit kaybetmedi.

Oyuncunun bonservisinin ise 800 bin euro civarında olduğu öğrenildi.

20 GOL 2 ASİST

Boşna asıllı İsviçreli futbolcu Aldin Türkeş, milli takım için Bosna Hersek'i tercih etti ve Bosna U21 takımının formasını giydi. Şu an için A Milli Takım'a davet bekleyen Türkeş'in kulübü ise İsviçre 2. Lig ekibi Lausanne-Sport.

Öte yandan bu sezon takımıyla toplam 26 maça çıkan Türkeş, 20 gol atarken 2 de asist yaptı.