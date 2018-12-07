Fenerbahçe, Alper Boğuşlu'yla anlaştı

Sarı-Lacivertli ekip, Boğuşlu ile anlaştığını resmi siteden hoş geldin mesajı ile duyurdu.

"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaleci antrenörlüğü görevi için daha önce A Milli Futbol Takımımızda da görev yapmış olan Alper Boğuşlu ile sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."

Boğuşlu ile 31 Mayıs 2021 yılına kadar sözleşme yapıldığı öğrenildi. Deneyimli antrenör, A Milli takımda görev yapıyordu.

Futbolculuk döneminde Trabzonspor'un da kalesini koruyan Alper Boğuşlu, kaleci antrenörü olarak 2009-2013 yıllarında Trabzonspor Kulübünde görev aldı.

Boğuşlu, A Milli Futbol Takımı'nda görev yaptı. Alper Boğuşlu, Trabzonspor'dayken Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'ndayken de Fatih Terim'le çalıştı.

ALTINORDU'NUN SCOUT ŞEFİ DE F.BAHÇE'DE

Öte yandan Ali Koç başkanlığında genç oyuncu transferine ve altyapıya önem veren Fenerbahçe, oyuncu izleme ekibinin başına çok önemli bir ismi getirdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, 6 yıldır Altınordu Kulübü'nde görev yapan ve oyuncu izleme ekibinin şefliğini üstlene Serhat Pekmezci, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Son yıllarda Türk futboluna armağan ettiği genç yıldızlarla adından söz ettiren Altınordu'da Serhat Pekmezci'nin genç oyunculara yönelik ciddi bir çalışması bulunuyordu.