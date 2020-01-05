Fenerbahçe, Alper Potuk'u ikna etmeye çalışıyor

Devre arası transfer döneminde takımdan bazı isimleri yollamayı planlayan Fenerbahçe'de ilk hedef Alper Potuk'la yolları ayırmak.

Sarı-lacivertli takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alper'i bonservisiyle birlikte almak isteyen kulüp yok. Fenerbahçe oyuncunun kiralanması için ise her türlü kolaylığı yapmaya hazır.

"OYNAYACAĞIN TAKIMA GİT"

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor oyuncuyu kiralamak için Fenerbahçe'nin kapısın çaldı ancak Alper'in gitmeye niyeti yok.

Son olarak Comolli, Alper Potuk'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Fransız futbol adamı, Alper'e şu ifadeleri kullandı: "Ozan Tufan Alanya'ya gitti ve daha iyi döndü. Sen de Ozan'ı örnek al ve oynayabileceğin bir takıma git. Gelecek sezon daha güçlü olarak takıma dönersin."





Alper Potuk'un şu an takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığı öğrenilirken, görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında.