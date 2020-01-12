Fenerbahçe, Alper Potuk'u Sivas'a vermiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek isimler kadar takımdan gönderilecekler de merak ediliyor.

Mehmet Ekici, Alper Potuk, Adil Rami gibi isimler satış listesinde yer alıyor.

"SİVAS'A GİDEMEZ"

Ersun Yanal, yerli futbolcuların Anadolu takımlarından transfer edilmek istenen oyuncularla takas edilebileceği yönünde rapor verdi.

Ancak Yanal, Sivasspor'u şampiyonluk yolunda rakip olarak gördüğünü ve Yiğidoların güçlenmesini istemediğini belirtti.

Alper Potuk'u isteyen Rıza Çalımbay'ı veto etti.

"Alper'i gönderirsek Sivasspor şampiyonluk yolunda güçlenir" diyen Ersun Yanal, milli futbolcunun Alanya ya da Yeni Malatya'ya gönderilebileceğini ifade etti.

Alanyaspor'un Brezilyalı stoperi Welinton'u isteyen 58 yaşındaki hoca, Alper'i bu transferde takas olarak kullanmaya sıcak bakıyor.