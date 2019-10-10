Fenerbahçe, Altınordu'dan 2 oyuncu daha alacak

Sarı-lacivertliler ara transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Ersun Yanal ve yönetimin, geleceğe yatırım yapmak istedikleri ve bu nedenle kadroyu genç oyunculardan oluşturmak istediği biliniyor.

BARIŞ VE BERKE'DEN SONRA ŞİMDİ DE BURAK VE RAVİL

Daha önce yine Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer'i kadrosuna katan Fenerbahçe, bu kez de Ege temsilcisinin diğer genç yeteneklerini izlemeye aldı.

Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi yıldızları yetiştiren İzmir ekibinin bu sezon vitrine çıkardığı 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir ile 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce’ye, Fenerbahçe’nin talip olduğu öğrenildi.

Burak, 1.Lig’de gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçerken; Ravil de Ümit Milli ve U17 Milli Takımları’nda görev yapıyor.

Altınordulu Burak İnce'nin attığı nefis goller- İZLE