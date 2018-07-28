Fenerbahçe Altınordu'yla 1-1 berabere kaldı

Ağırlıklı olarak alternatif ve genç oyuncularla sahaya çıkan Fenerbahçe, Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ ELİNDE TUTAMADI
Sarı lacivertliler 63. dakikada öne geçti. Samed’in şutunda direkten dönen top Murat’a çarpıp filelere gitti: 0-1
Mücadeleden kopmayan Altınordu, 73. dakikada Muhammet’in kullandığı frikikle skoru eşitledi. 1-1.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı.
5 HAZIRLIK MAÇINDA 1 GALİBİYET
Fenerbahçe bu sezon oynadığı 5 hazırlık maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve mağlubiyet elde etti.
10-18 Temmuz arası İsviçre’nin Lozan şehrinde sezon öncesi kampına başlayan Fenerbahçe, bu kamptaki ilk maçını Lozan FK ile yaptı.
Sarı lacivertliler kamptaki ilk hazırlık maçını 2-1 kaybetti. Kampın son gününde de Fulham ile karşıya karşıya gelen Fenerbahçe, bu kez 2-0 kazanmayı başardı.
İstanbul'a dönen sarı lacivertliler, 21 Temmuz'da Kadıköy'de Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı.
5. hazırlık maçında Altınordu'yla mücadele eden Sarı Kanarya, 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.