Fenerbahçe Altınordu'yla 1-1 berabere kaldı

Ağırlıklı olarak alternatif ve genç oyuncularla sahaya çıkan Fenerbahçe, Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ ELİNDE TUTAMADI

Sarı lacivertliler 63. dakikada öne geçti. Samed’in şutunda direkten dönen top Murat’a çarpıp filelere gitti: 0-1

Mücadeleden kopmayan Altınordu, 73. dakikada Muhammet’in kullandığı frikikle skoru eşitledi. 1-1.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı.

5 HAZIRLIK MAÇINDA 1 GALİBİYET

Fenerbahçe bu sezon oynadığı 5 hazırlık maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve mağlubiyet elde etti.

10-18 Temmuz arası İsviçre’nin Lozan şehrinde sezon öncesi kampına başlayan Fenerbahçe, bu kamptaki ilk maçını Lozan FK ile yaptı.

Sarı lacivertliler kamptaki ilk hazırlık maçını 2-1 kaybetti. Kampın son gününde de Fulham ile karşıya karşıya gelen Fenerbahçe, bu kez 2-0 kazanmayı başardı.

İstanbul'a dönen sarı lacivertliler, 21 Temmuz'da Kadıköy'de Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı.

5. hazırlık maçında Altınordu'yla mücadele eden Sarı Kanarya, 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.