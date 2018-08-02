Fenerbahçe altyapıdan 7 ismi gönderdi

1 Negredo La Liga ekibi Rayo Vallecano görüşüyor Şenol Güneş'in B36 Torshavn maçı kadrosuna almadığı Alvaro Negredo, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile transfer görüşmesi gerçekleştiriyor.

2 Beşiktaş-B36 Torshavn - CANLI SKOR Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile karşılaşıyor.

3 Gomis Türkiye'de çok mutlu Geçtiğimiz sezon ligde attığı 29 golle rekorları alt üst eden Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Bu ülkede olduğum her gün için çok mutluyum" notunu düştü.

4 3 büyükler gençlere yöneldi Bu sezon maddi anlamda sıkıntı yaşayan 3 büyükler, transfer döneminde yıldız futbolcu alamadıkları için genç futbolcuları transfer ediyor

5 Samet Aybaba'dan Harun'un transferine onay Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Harun Tekin'in Beşiktaş'a gitmesine onay verdiğini, iki kulübün anlaşması durumunda transferin gerçekleşeceğini açıkladı.

6 Trabzonspor Minala'yı alıp transferi kapatacak Lazio'nun, Trabzonspor'un Minala için önerdiği 1 milyon euroluk teklifi kabul ettiği ancak parayı peşin istediği öğrenildi.

7 Fatih Terim: Ozan, Alper ve Valbuena'yla alakası yok Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Valbuena, Alper Potuk ve Ozan Tufan'ı istediği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

8 Futbolcular ne zaman bedelli askerlik yapacak Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştiren TPFD Başkanı Hakan Ünsal ve milletvekili Alpay Özalan, futbolcuların devre arası ya da lig sonunda askerlik yapmaları için teklif sundu.

9 Ertuğrul Sağlam: Anadolu'da Guardiola bile şampiyon olamaz Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'u şampiyon yaparak büyük bir başarı yakaladığını ve aynısını Guardiola'nın bile yapamayacağını ifade etti.