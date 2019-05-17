Fenerbahçe-Anadolu Efes - CANLI SKOR

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı start alıyor.

Sezon boyunca aldığı sonuçlarla göğsümüzü kabartan Anadolu Efes ile Fenerbahçe, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde kozlarını paylaşıyor.

KARŞILAŞMADA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK OYNANIYOR...

FENERBAHÇE BEKO: 53

ANADOLU EFES: 57

HANGİ KANALDA?

Fernando Buesa Arena'da 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports'tan yayınlanacak. Bu sezon 7. kez rakip olacak iki ekip, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki kapışmalarında 1'er galibiyet aldı. Türkiye'de her kulvarda birbirlerine rakip olan temsilcilerimiz, 3'er galibiyetle eşitliği bozamadı.