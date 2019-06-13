Fenerbahçe Anadolu Efes'e kaybetti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play off serisinde heyecanlı bir maç daha geride kaldı. Fenerbahçe Beko kendi evinde ağırladığı rakibi Anadolu Efes'e 57-74'lük skorla yenilerek seride 2-1 geriye düştü.

ANADOLU EFES'TEN BASKILI OYUN

Ülker Arena'da oynan maç, Anadolu Efes'in baskılı oyunu ile geçti. Karşılaşmada düşük bir performans sergileyen Obradovic'in öğrencileri, bir an bile desteğini çekmeyen Sarı-Lacivert'li taraftarlarını üzdü.

Final serisideki Ülker Arena'da gerçekleştirilen maçlar tamamlanırken, bundan sonraki aşamada Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi kendi sahasında konuk edecek. 4 galibiyete ulaşan takım şampiyon olmaya hak kazanacak.





ERGİN ATAMAN'IN KULAKLIKLARI

Maça Anadolu Efesin oyunu kadar damga vuran bir diğer unsur da Ergin Ataman oldu. Efes'in coach'u olan Ataman, Fenerbahçe taraftarlarının baskılı tezahüratlarından etkilenmemek için maçın başından sonuna kadar oyunu kulaklık ile takip etti.

Ergin Ataman: Atmosfer bizi etkilemiyor VİDEO



Ergin Ataman geçtiğimiz maçta da sahaya kulaklıkları ile çıkmış, yine parkeden galibiyetle ayrılmıştı.