Fenerbahçe Anadolu Efes'i uzatmada devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında sahasında Anadolu Efes'i normal süresi 72-72 biten maçta uzatmada 86-79 yenen Fenerbahçe, ligde iç saha galibiyet serisini 62 maça çıkardı.

NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu. Normal sürede eşitliğin bozulmadığı maçta uzatma periyodunda rakibini 86-79'la geçen sarı-lacivertliler, sahasındaki galibiyetlerine bir yenisini ekledi.

Ligde son iç saha yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonra oynadığı 62 maçı da kazanmayı bildi.

Fenerbahçe, bu sezon ligdeki 5. maçını da kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin namağlup tek takımı konumunda bulunuyor. Anadolu Efes ise ligde üst üste ve toplamda 2. yenilgisini aldı.

KORAY ŞENER UNUTULMADI

Karşılaşma öncesi, hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için saygı duruşu yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı derbi maçta Türk Telekom Stadı'nda kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Koray Şener, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda unutulmadı.

Karşılaşma öncesi salonda bulunan dev ekranda Koray Şener'in fotoğraflarının yer aldığı bir video yayımlandı. Sarı-lacivertli oyuncular da sahaya Koray Şener'in fotoğrafının yer aldığı "Seni unutmayacağız" yazılı pankartla çıktı. Sarı-lacivertli ekibin kenar yönetiminin yer aldığı bölümün arkasında da Koray Şener'in bir fotoğrafı ve "Kalbimizdesin" yazılı bir pankart yer aldı.