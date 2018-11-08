Fenerbahçe-Anderlecht - CANLI SKOR

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74' GOOOOOOOLLLLLLL... Fenerbahçe 2-0 Anderlecht (Frey)
71' GOOOOOOOLLLLLLL... Fenerbahçe 1-0 Anderlecht (Valbuena)
58' Slimani 40 metre topu taşıdı ve rakip ceza sahasına kadar girdi. Pasında, top Valbuena'ya gelmeden son anda Anderlecht savunması araya girdi.
54' Güzel paslaşmlar sonrasında, Elif Elmas'ın sol ayağıyla şutunu Anderlecht kalecisi Didillon son anda çıkardı.
50' Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk dakikalarında iki takım da dengeli bir oyun sergiliyor.
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-0 Anderlecht
33' Hasan Ali-Slimani ikilisinin paslaşmasıyla rakip kalede etkili oldukç Ancak Anderlecht savunması hata yapmadı.
19' Gole çok yaklaştık. Hasan Ali'nin yakın mesafede sol çaprazdan vuruşu az auta gitti.
15' Valbuena'nın çizgiye inip açtığı ortaya Slimani kafa vuruşu yaptı. Top az farkla auta çıktı.
10' Mücadeleye iyi başladık. Andre Ayew'in uzaktan şutuyla rakip kalede tehlike oluşturduk.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Temsilcimize başarılar dileriz.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu 4. maçında sahasında Anderlecht'i ağırlıyor.
Fenerbahçe Avrupa'da 226. maçına Anderlecht karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takımda Benzia, UEFA Avrupa Ligi’nde Anderlecht maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Fenerbahçe D Grubu'nda 4 puanla 2. sırada yer alıyor. Anderlecht ise 1 puanla grubun son sırasında.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Valbuena, Jailson, Eljif, Ayew, Frey, Slimani
Anderlecht: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Kums, Trebel, Gerkens, Makarenko, Dimata, Bakkali