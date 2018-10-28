Fenerbahçe-Ankaragücü maçının 11'leri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

F.BAHÇE 4 HAFTA SONRA GALİBİYET PEŞİNDE

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, son 4 lig maçını da kazanamadı. Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Konyaspor karşısında tek golle alan sarı-lacivertiler, daha sonra Beşiktaş, Başakşehir, Sivasspor'la berabere kalıp Rizespor'a kaybetti.

Süper Lig'de 9 haftada 9 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada yer alan Fenerbahçe, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci forma giyemeyecek. Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı İsmail Kartal'ın yaptığı MKE Ankaragücü'nün ise 13 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Benzia, Oğuz Kaan, İsmail, Ayew, Slimani

Ankaragücü: Korcan, Tiago Pinto, Yalçın, Alihan, Erdem, Bifouma, Dja Djedje, Faty, El Kabir, Kenan, Kubilay

