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Fenerbahçe-Ankaragücü maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de 4 haftadır kazanamayan Fenerbahçe, 10. hafta maçında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

F.BAHÇE 4 HAFTA SONRA GALİBİYET PEŞİNDE

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, son 4 lig maçını da kazanamadı. Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Konyaspor karşısında tek golle alan sarı-lacivertiler, daha sonra Beşiktaş, Başakşehir, Sivasspor'la berabere kalıp Rizespor'a kaybetti.

Süper Lig'de 9 haftada 9 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada yer alan Fenerbahçe, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci forma giyemeyecek. Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı İsmail Kartal'ın yaptığı MKE Ankaragücü'nün ise 13 puanı bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Elif, Ayew, Benzia, Frey, Slimani

Ankaragücü: Korcan, Erdem, Yalçın, Alihan, Pinto, Faty, Sedat, Cerci, İlhan, Putsila, El Kabir

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