Fenerbahçe-Ankaragücü - CANLI SKOR

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45' İlk devre sona erdi.

45' İlk yarının sonuna +3 dakika ilave süre eklendi.

44' Sarı Kart Héctor Miguel Canteros

42' Oyuncu Değişikliği Garry Mendes Rodrigues Emre Belözoğlu

40' Fenerbahçe'de sakatlanan Garry Rodrigues'in yerine Emre Belözoğlu oyuna girdi.

38' Fenerbahçe'de Rodrigues yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı ve sekerek kenara geldikten sonra kendini yere bıraktı.

37' Ev sahibi ekip bir kez daha rakip sahaya yerleşti.

32' Savunma arkasına sarkan ve topla buluşan Pinto topu içeri çevirmek istedi ancak top kaleci Altay'da kaldı.

31' Kruse yine Muriqi ile duvar pası yaptı ama bu kez sol ayağıyla yaptığı vuruşta çerçeveyi bulamadı.

30' Luiz Gustavo uzak mesafeden şansını denedi ancak kaleyi bulamadı.

26' Vedat Muriqi ile duvar pası yapan Kruse ceza sahasına girer girez sağ ayağıyla kaleyi yokladı ama top az farkla yandan dışarı gitti.

26' Fenerbahçe tüm hatlarıyla rakip sahaya yerleşti ve gol arıyor.

24' Sarı Kart Dever Orgill.

22' Deniz Türüç sağ çaprazdan kaleyi yokladı fakat top kaleci Korcan'da kaldı.

20'Gool... Fenerbahçe 1-1 Ankaragücü (Zanka)

20' Kullanılan köşe vuruşunda kaleci Korcan boşa çıktı ve arka direkteki Zanka seken topu ağlara gönderdi.

16'Gool...Fenerbahçe 0-1 Ankaragücü (Orgill)

16' Rami'nin kaybettiği topla hızla rakip kaleye yaklaşan Orgill sağ taraftan ceza sahasına girer girmez kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi.

10 'Konuk ekip geride kalan dakikalarda rakip savunmacılara yaptığı baskılarla topu kazanıp hızla tehlikeli bölgeye geçmeyi denedi.

7' Ankaragücü kazandığı topta hızlı çıkmak istedi ama kademeye giren Luiz Gustavo önce topu rakibinden kazandı sonrasında ise faulü aldı.

6' Dever Orgill uzak mesafeden şansını denedi fakat top kalecide kaldı.

4' Ankaragücü'nün ön alanda yaptığı baskı sonucu Rami topu kaybetti ama Orgill sağ taraftan hareketlenen İlhan'ı topla buluşturamadı.

2' Atağı başlatan Deniz Türüç sağ taraftan ceza sahasına giren Kruse'yi gördü. Kruse topu tekrardan Deniz'e çevirdi fakat onun vuruşunda top yandan dışarı gitti.

1' Fenerbahçe maça hızlı başladı. Ozan Tufan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ön direkte müsait durumda bulunan Deniz Türüç istediği vuruşu yapamadı.

1' Maç başladı.

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a 3-1 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yeniden galibiyet için sahaya çıkıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Luiz Gustavo, Tolga, Rodrigues, Kruse, Deniz, Vedat Muriç.

Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Kulusic, Pazdan, Tiago Pinto, Moke, Sedat, Faty, İlhan, Canteros, Orgill