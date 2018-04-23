Fenerbahçe-Antalyaspor - CANLI SKOR

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasına sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor
Haftaya 57 puanla 4. sırada giren Fenerbahçe, sıralamada önünde bulunan Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada Antalyaspor maçından 3 puan çıkarmayı hedefliyor.
35 puanla küme düşme hattına yakın olan Antalyaspor ise Fenerbahçe deplasmanından puan ve puanlar çıkarmayı istiyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Soldado
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Yekta, Charles, Hakan, Maicon, Sangare, Doukara