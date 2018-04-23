Fenerbahçe-Antalyaspor maçı muhtemel 11'leri

Milan Kulübü, Sosa'nın ödemelerini yapmadığı için Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti.

Şenol Güneş: Bir canımız var onu da veririz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçından sonra çok sert açıklamalarda bulundu. Güneş, Beşiktaş'a karşı algı operasyonu yapıldığını iddia etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti ve kritik G.Saray maçı öncesinde önemli bir 3 puan kazandı.

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Daniel Hooker, Jim Miller'ı diziyle nakavt etti

Daniel Hooker ile Jim Miller, New Jersey’de karşı karşıya geldi. Yeni Zelandalı dövüşçünün diziyle yaptığı nakavt dün gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.