Fenerbahçe-Antalyaspor maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasına sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'la karşılaşan ancak ikinci yarıda hakem tarafından tatil edilen derbide moral bozukluğu yaşayan sarı-lacivertliler, ligde şampiyonluk yarışına tutunmak adına Antalyaspor'la mücadele edecek.
Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak tekrar çıkışa geçen Fenerbahçe, haftaya 57 puanla 4. sırada girdi. Fenerbahçe kazanması durumunda son 4 haftaya girilirken lider Galatasaray'ı 3 puan geriden takip etmeye devam edecek. Ligde son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Antalyaspor'u Giuliano Victor de Paulo'nun tek golüyle 1-0 yenmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatıf, Soldado
Antalyaspor: Boffin, Celutska, Djourou, Diego, Sakıb, Charles, Yekta, Nazım, Emre, Jevrovic, Doukara