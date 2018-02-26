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Fenerbahçe ara vermedi

Spor Toto Süper Lig'de dün derbide Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda aynı takımla oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Fenerbahçe ara vermedi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında 1 Mart Perşembe günü Beşiktaş'la oynayacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILDI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, dün Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 kaybedilen derbinin ilk 11'inde forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, kupadaki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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