Fenerbahçe ara vermedi

1 Milyon Üye projesinde 50 bin üyeye ulaşıldı

Karaman: Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu

Sincaba rağmen birinci oldu

Son 7 dış saha maçında 6 mağlubiyet alan Galatasaray'da Fatih Terim, futbolcularına "Nereden çıkmış deplasman fobisi, çim mi değişik, olur mu öyle şey?" dedi.

Rodrigues'i yakından takip eden Newcastle United'ın, 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için 13 milyon poundu gözden çıkardığı öğrenildi.

Galatasaray kalecisi Muslera "Muslera ve Maicon, Tudor'u çiğ çiğ yediler." diyen Serdar Ali Çelikler'e, "İtibarınızla, şerefinizle oynayabilen bu insanlara sessiz kalmayalım" diyerek yanıt verdi.

1 Atatürk'ün Galatasaray'a yazdığı mektup Atatürk'ün sarı-kırmızılı kulübe yazdığı mektup, 1 Mart'ta açılacak olan Galatasaray Müzesi'nde sergilenecek.

2 Fenerbahçe defansı Quaresma'yı durduramadı Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Fenerbahçe derbisinde attığı şık gollerle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

3 Roma'da Milan zaferi İtalya Ligi'nin 26. haftasında Roma evinde Milan'ı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Milano ekibi ikinci yarıda galibiyete uzandı.

4 F.Bahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki Sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri maçtan önce Fikret Orman'la bir araya gelen Ali Koç'a tepki gösterdi.

5 Medel 2.10 metreye sıçradı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde çizgiden top çıkararak takımının ayakta kalmasını sağlayan Medel'in, o pozisyonda 2.10 metreye yükseldiği ortaya çıktı.

6 Bafetimbi Gomis: Fransa'ya dönebilirim Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis, Fransız basınına yaptığı açıklamada "Ligue 1'i seviyorum ve kapıları da kapatmıyorum" dedi.

7 Tuncay: F.Bahçeli futbolcu olsam maçı bırakırdım Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Tuncay Şanlı, siyah-beyazlıların çok baskılı oynadığını söyledi ve "Maçta olsam golü yiyip maçı bırakıyım' derdim." dedi.

8 Fatih Terim: Nereden çıkmış deplasman fobisi Son 7 dış saha maçında 6 mağlubiyet alan Galatasaray'da Fatih Terim, futbolcularına "Nereden çıkmış deplasman fobisi, çim mi değişik, olur mu öyle şey?" dedi.

9 Şenol Güneş'ten Quaresma'ya: Alnını getir, öpeceğim Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Quaresma'yı 3. golden sonra yanına çağırdı ve alnından öptü.