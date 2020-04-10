Fenerbahçe, Asamoah'ın peşinde

Bu sezon sol bek alamadığı için Dirar'ı bu bölgede oynatmak zorunda kalan Fenerbahçe, bu kez hata yapmak istemiyor.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertliler, aradığı oyuncuyu buldu.

Tarih boyunca ezeli rakibine birçok kez transfer çalımı atan Fenerbahçe, yine Galatasaray'ın istediği bir ismin peşine düştü: Kwadwo Asamoah.

HOFFENHEİM'I REDDETTİ

Football Ghana adlı Gana gazetesi, Hoffenheim'ı reddeden 31 yaşındaki futbolcunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullanacağını yazdı.

Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi, önümüzdeki sezon sona erecek.

G.SARAY ALAMAMIŞTI

Juventus'tan ayrıldıktan sonra ismi Galatasaray ile de anılan Asamoah, o dönem İnter'i seçmişti.

Bu sezon Milano ekibinin formasıyla 11 maça çıkan Ganalı oyuncu, 1 asist yapabildi.