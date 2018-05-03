Fenerbahçe Ata'nın huzurunda

Başkan Aziz Yıldırım, kongre üyeleri ve sarı-lacivertli taraftarların geniş katılımıyla yapılan ziyaretin detaylarına Fenerbahçe'nin resmi sitesinde yer verildi.

Fenerbahçe'nin sitesinde yer alan haberde şu ifadelere yer aldı;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 3 Mayıs 1918’de Fenerbahçemizi ziyaretlerinin 100. yıldönümünde, Kulübümüzün kuruluşunun 111. yılında, kalplerimizdeki tüm saygı, sevgi ve özlemle, Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz önderliğinde, çok geniş bir katılımla, kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızla birlikte Atamızın ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret edip, Ata’mızın huzuruna çıktık.





Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mayıs 1918’de, İstanbul işgal altındayken Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ziyaret etmiş ve kulüp defterine "Fenerbahçe Kulübü’nün her tarafa mazhar-i takdir olmuş bulunan asari mesaisini işitmiş ve bu Kulübü ziyaret ve erbab-i himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatimi buraya kayd ile mübahiyim." ifadelerini yazmıştı.





Kulübümüz için bir gurur kaynağı olan bu ziyaretin 100. Yıldönümü olan 3 Mayıs 2018 günü saat 09:00’da, kalbimizdeki tüm saygı, sevgi ve özlemle, Başkanımız Aziz Yıldırım önderliğinde, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Genel Kurul Üyelerimiz, İdari Kadrolarımız, Şubelerimiz, Sporcularımız, Çocuk ve Gençlik Kulübümüz ve taraftarlarımızdan oluşan kafilemizle Atamızın ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret edip, Atamızın huzuruna çıktık, mozolesine çelenk bıraktık. Bu tarihi ziyaret için 2 Mayıs Çarşamba gününden itibaren çok sayıda, YDK Üyemiz, Kongre Üyemiz ve taraftarımız otobüslerle veya kendi özel imkanlarıyla Ankara’ya gitti. Kafilemizde yurtiçi ve yurtdışındaki dernek ve şubelerimizden yöneticiler, üyeler ve taraftarlar da yer aldı."

Aziz Yıldırım, Anıtkabir Özel Defterine düşüncelerini yazdı.