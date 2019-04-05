Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Maccabi FOX'u yendi

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 25. galibiyeti elde etti ve normal sezonu lider tamamladı. İsrail temsilcisi ise 16. mağlubiyetini yaşadı ve play-off'un dışında kaldığı için Avrupa macerasını tamamladı.

İLK ÇEYREK

Ali Muhammed ve Green'le dış atışlardan sayılar üreten Fenerbahçe Beko karşısında Black'le pota altından basketler bulan Maccabi FOX, 4. dakikayı 10-6 üstün geçti. İki ekip de pota altından sayılar üretirken Fenerbahçe Beko, Datome'nin üç sayılık basketiyle 9. dakikada öne (17-16) geçti. İlk çeyrek 20-20 eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ ÇEYREK

Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte Sloukas'la iç ve dış atışlardan sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 33-28. Maccabi FOX, Black'in pota altından arka arkaya kaydettiği sayılarla oyunu dengeledi ve soyunma odasına 41-41 eşitlikle gidildi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

İkinci yarıya hücumda ve savunmada kötü başlayan Fenerbahçe Beko karşısında 10-0'lık seri yakalayan Maccabi FOX, 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 41-51. Pota altından bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü sürdüren İsrail temsilcisi, final periyoduna 59-51 üstün girdi.

SON ÇEYREK

Son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Taraftar desteğini arkasına alan ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla üstünlüğü ele alan sarı-lacivertli ekip, 36. dakikada farkı 7 sayılık bir üstünlük yakaladı: (70-63) çıkardı. Maccabi, bitime 19 saniye kala Pargo'nun serbest atıştan bulduğu sayıyla skora dengeyi getirdi: 75-75. Fenerbahçe Beko, Sloukas'la son topu kullandı. Yunan oyuncunun son saniyede attığı 3 sayılık basketle Fenerbahçe Beko, sahadan 78-75 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE EVİNDE YENİLMİYOR

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon iç sahada oynadığı tüm karşılaşmaları kazanma başarısı gösterdi.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde evinde oynadığı 15 karşılaşmada da mağlup olmayan tek takım olan sarı-lacivertliler, yeni formatta normal sezonda sahasında bütün maçları kazanan ilk ekip unvanını elde etti.

ALİ KOÇ DA TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı locadan takip etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, başkan Koç'a "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratlarıyla destek verdi.

Fenerbahçe Beko: 78 - Maccabi FOX: 75

Salon : Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Juan Carlos Garica (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 3, Green 7, Kalinic 5, Melli 3, Ahmet Düverioğlu 2, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 1, Sloukas 22, Guduric 13, Sinan Güler, Datome 17

Maccabi FOX: Dibartolomeo 9, Wilbekin 13, Caloiaro 6, O'Bryant 6, Black 23, Pargo 4, Roll 4, Avdija 10, Tyus, Cohen, Zoosman

1. Periyot: 20-20

Devre: 41-41

3. Periyot: 51-59

Beş faulle çıkan: 39.16 Datome (Fenerbahçe Beko)