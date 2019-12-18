Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Zenit'i konuk edecek

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 15. haftasında sahasında Rusya temsilcisi Zenit'le karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, 19 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında dün deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımına 81-78 mağlup olan sarı-lacivertliler, bir gün aradan sonra Zenit'i konuk edecek.
FENER'DEN BU SEZON AVRUPA'DA KÖTÜ BAŞLANGIÇ
Son 5 sezonda Dörtlü Final'e kaldığı Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 14 maçta 5 galibiyet, 9 yenilgi yaşadı.
Zenit ise Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 3 galibiyet alırken, 11 müsabakada mağlup oldu.