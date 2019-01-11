Fenerbahçe Az Alkmaar'ı yendi

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, Hollanda Ligi takımlarından AZ Alkmaar ile hazırlık maçında karşılaştı.
Fenerbahçe, Alkmaar'ı 3-2 mağlup ederek sezonun ikinci yarısı için ışık verdi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 6. dakikada İsmail Köybaşı, 54. dakikada Mehmet Ekici ve 84. dakikada Michael Frey'den geldi.
Alkmaar'ın gollerini ise 51 ve 75. dakikalarda Seuntjens kaydetti. Hazırlık maçlarını bitiren Fenerbahçe, 17 Ocak'ta Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ligde ise ikinci devrenin ilk maçında 21 Ocak'ta Bursaspor ile deplasmanda oynayacak.