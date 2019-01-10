Fenerbahçe, Babacar'ı kiralamak istiyor

Devre arası transfer dönemine Sadık Çifrpınar'ı alarak hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, orta saha, sol bek ve kanat bölgelerinin yanı sıra forvet de arıyor.

COMOLLİ DÜŞÜNMÜYORUZ DEDİ YANAL İSTEDİ

Sportif direktör Comolli'nin forvet transferi düşünmediklerini ifade etmesine rağmen Yanal'ın bu yönde bir talebi oldu. Slimani, Frey ve Soldado'nun yeterli olduğun düşünen deneyimli teknik adamın fikri kampta değişti.

Gol yollarında büyük sorun yaşayan sarı-lacivertliler yeni bir forvet alacak. İtalyan ekibi Sassuolo'da mutsuz olan Khouma Babacar'ı listeye alan sarı-lacivertliler, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için takımıyla görüşmelere başladı.

Khouma Babacar örümcek ağlarını aldı - İZLE

Corriere dello Sport'tan Alfredopedulla'nın haberine göre, Sassuolo'da Matri, Raspadori ve Kevin-Prince Boateng gibi yıldızların arkasında kalan Babacar, Fenerbahçe'ya gelmek istiyor. Haberin detaylarında, sarı-lacivertlilerden gelen satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralama teklifine İtalyan ekibi de sıcak bakıyor.