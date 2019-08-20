Fenerbahçe, Babacar'ı kiralayacak

Gazişehir'i 5-0 yenerek yeni sezona süper başlayan Fenerbahçe, gollü galibiyete rağmen bir forvet daha almak için çalışmalarını sürdürüyor.

KİRALIK OLARAK ALINACAK

Soldado, Slimani ve Frey'le yollarını ayıran ve Muriç'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Kosovalı oyuncunun yanına bir forvet daha alacak.

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda İtalya'ya giden Comolli'nin Sassuolo'nun Senegalli golcüsü Babacar için teklif yaptı.

26 yaşındaki golcünün kiralanması konusunda anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe'nin, satın alma opsiyonu için pazarlıkları sürdürdüğü öğrenildi.

İtayan ekibi anlaşmaya 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu koymak isterken, sarı-lacivertliler bu rakamın 7 milyon euro olmasını talep etti.

Khouma Babacar, geçen sezon Serie A'da Sassuolo formasıyla 7 gol attı.