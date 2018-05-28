Fenerbahçe, Barbosa için teklif yapacak

Fenerbahçe'nin scout ekibi bir süredir izlediği Braga’nın 8 numarası Danilo Barbosa'nın alınması için yönetime rapor sundu. Brezilya'nın U-17 ve U-20 takımlarında defalarca forma giyen Barbosa oyunun her iki yönünü de oynayabiliyor.

Sarı-lacivertli ekipte gündem ağırlıklı olarak seçim olsa da transfer çalışmaları da devam ediyor. Fenerbahçe scout ekibi, Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Danilo Barbosa'yı transfer edilmesi için tavsiye etti.

Danilo Barbosa'nın en güzel çalımları - İZLE

MERKEZ ORTA SAHA

Oyunun iki yönünü de oynayabilen Danilo Barbosa, 8 numara pozisyonunun oyuncusu. Son derece teknik ve ayaklarına hakim olan genç futbolcu sarı-lacivertli ekibin orta sahadaki yaratıcı oyuncu eksikliğini giderecek yetenekte bir isim. 22 yaşındaki futbolcu, Brezilya Milli Takımı'nın U20 ve U17 takımlarında defalarca forma giydi.

SÖZLEŞMESİ 2019'DA SONA ERİYOR KULÜBÜ

Braga ile olan sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan Danilo Barbosa için Fenerbahçe 4.5 milyon euro civarında olan bonservis ücretini Finansal Fair Play kuralları nedeniyle daha makul bir düzeye çekmeye çalışacak.

Fenerbahçe'nin başkanlık seçiminden sonra scout ekibinin raporu doğrultusunda Barbosa için resmi teklif yapacak.